الرئيس العراقي: ملتزمون باختيار رئيس حكومة مؤقت ضمن التوقيتات الدستورية

بغداد - أ ش أ

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس الوزراء لحكومة مؤقتة مرضي عنه من الشعب.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - أن الرئيس صالح استقبل، اليوم الاثنين، بقصر السلام في بغداد، عددا من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وأوضح صالح - بحسب البيان - أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة وضرورة اختيار شخصية وطنية وكفء ومرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب وإرادته الحرة.

وشدد رئيس العراق على رفض العنف ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام، مؤكدا على أهمية تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين والأمن العام، كما أكد على متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب والتي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون.