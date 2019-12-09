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الملك سلمان يقر ميزانية السعودية 2020 بقيمة 272 مليار دولار

06:36 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
الملك سلمان يقر ميزانية السعودية 2020 بقيمة 272 مليار دولار

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

القاهرة - (مصراوي)

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ميزانية البلاد للعام 2020، بواقع 1020 مليار ريال سعودي، بما يعادل 272 مليار دولار، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأصدر الملك سلمان، الأمر الملكي رقم "م/46" عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وبحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الملك سلمان، عقب إقرار الميزانية العامة للسعودية لعام 2020، إنه وجه الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020.

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