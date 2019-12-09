الحوثيون يحاكمون 10 صحفيين بصورة مفاجئة في صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

عقدت جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة مفاجئة لعشرة صحفيين معتقلين.

وقال عبد الباسط غازي محامي الصحفيين المعتقلين، في بيان، إنه من دون سابق إنذار قام "القاضي الحوثي محمد مفلح بمحاكمة عشرة صحفيين" أبرزهم الصحفي عبدالخالق عمران.

وأضاف البيان أن "المحاكمة تمت دون إشعار هيئة الدفاع ولا أقارب الصحفيين".

ولفت البيان مستغربا إلى أن القاضي واجه الصحفيين بقرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات.. لم ينقصه إلا أن يصدر حكمه عليهم بالإعدام.

وتابع: "ما هكذا تجرى المحاكمات ولا هذه الاجراءات تمت للعدالة بصلة".

يشار إلى أن الصحفيين العشرة معتقلين لدى جماعة الحوثي منذ نحو أربع سنوات، وتتهمهم الجماعة بالتعاون مع التحالف العربي وهو ما ينفيه الصحفيون بشدة.