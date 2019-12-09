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عاهل الأردن "ضيف شرف" في أعمال قمة العشرين

02:22 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
عاهل الأردن "ضيف شرف" في أعمال قمة العشرين

الملك عبدالله الثاني

عمان - أ ش أ

تلقى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني رسالة دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، للمشاركة كضيف شرف في أعمال قمة العشرين خلال العام المقبل، التي ستتولى المملكة العربية السعودية رئاستها واستضافتها في عام 2020.

وأكد العاهل الأردني -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- في رسالة جوابية إلى خادم الحرمين الشريفين، حرصه على تلبية الدعوة للمشاركة في أعمال القمة، مشددًا على أن رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة، لمجموعة العشرين تعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعيها لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

يشار إلى أن هذه الدعوة وجهت لعدد محدود جدًا من قادة الدول، وكان الأردن تلقى دعوة سعودية للمشاركة في الأعمال التحضيرية لقمة العشرين.

هذا المحتوى من

Asha
الملك عبدالله الثاني قمة العشرين الملك سلمان السعودية
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