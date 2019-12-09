الجامعة العربية تؤكد أهمية بناء قدرات الشباب وإشراكهم في الحياة العامة

القاهرة - أ ش أ

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، على أهمية بناء قدرات الشباب، وإشراكهم في الحياة العامة، وتعزيز إسهاماتهم الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، داعية إلى رفع وعي الشباب بماهية حقوق الإنسان، وتعظيم الاستفادة من أفكارهم ورؤاهم في إطار جهد تثقيفي وتوعوي وتنموي لا يستثني أحدا.

جاء ذلك في تصريح أدلت به اليوم الإثنين، بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي الذي يصادف العاشر من ديسمبر - وهو الذكرى (71) لاعتماد الجمعية العام للأمم المتحدة لوثيقة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد توابث منظومة حقوق الإنسان الأممية وركيزة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتوجهت بتحية إجلال وإكبار لشباب فلسطين الصامد أمام الاحتلال وغطرسته، والمعتز بوطنه وانتمائه وهويته، والمدافع عن أرضه وتاريخه وثقافته وتراثه.

تجدر الإشارة، إلى أن منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية تعززت خلال العام الجاري" 2019 " بكل من : "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" و"الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، كما يجري العمل حاليا على تحديث كل من : "الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان" المعتمدة عام 2008 و"الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" المعتمدة عام 2010، فضلا عن إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.