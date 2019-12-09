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طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم على نقطة تفتيش جنوب أفغانستان

02:16 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم على نقطة تفتيش جنوب أفغانستان

حركه طالبان - ارشيفية

كابول - أ ش أ

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الاثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلاً: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب".

وقال مصدر في الإقليم إن"إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي"، وخلصت المعلومات الأولية إلى مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن، بالإضافة إلى الانتحاري.. كما فقد اثنان من رجال الأمن عقب الانفجار.

وأشار إلى أن نقطة التفتيش المستهدفة يديرها الجيش الوطني الأفغاني وتم تدميرها بسبب قوة الانفجار، مضيفا أنه تم تطويق المنطقة بعد الهجوم كإجراء وقائي.

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