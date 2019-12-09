بالفيديو- سياح مُحاصرون داخل منطقة الثوران البركاني في نيوزيلندا

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين مقطع فيديو لمجموعة من السياح الذين لا يزالوا محاصرين داخل منطقة الثوران البركاني في جزيرة وايت آيلاند في نيوزيلندا، وهي مقصد سياحي شهير.

أكدت الشرطة النيوزيلندية اليوم الاثنين مقتل خمسة أشخاص، عقب ثوران البركان في الساعة الثانية ظهرًا حسب التوقيت المحلي النيوزيلندي.

ومازال الوضع على الجزيرة غير مستقر بما يحول دون عودة قوات الشرطة وفرق الاغاثة للقيام بجهود الإنقاذ والإغاثة. وقال نائب مفوض قيادة العمليات الوطنية جون تيمز إنه ليس بوسع قوات الشرطة التأكد من عدد المتواجدين في الجزيرة، ولكنها تعتقد أن العدد كبير.

ولا تعرف الشرطة بعد ما إذا كان هناك أحياء بين الباقين بالجزيرة.

ويشار إلى أن معظم المتضررين والمفقودين كانوا على متن سفينة سياحية تزور منطقة البركان النشط البحرية. وأكد تيمز أن السفينة كان على متنها أشخاص من نيوزيلندا وأجانب، ولكنه لم يستطع تأكيد جنسياتهم.

سياح محاصرون داخل منطقة الثوران البركاني

رجحت شرطة نيوزيلندا، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، وجود حوالي 10 أشخاص في منطقة الثوران البركاني. وذكرت أن حوالي 50 شخصًا على الأقل كانوا بالقرب متواجدين بالقرب من هذه البقعة السياحية الشهيرة.

حسب الشرطة، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع مرور الوقت.

منذ الثوران البركاني، جرى اخراج 23 شخصاً من الجزيرة، من بينهم القتلى فيما نُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما أوضحت السلطات.