زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب منطقة قريبة من فلورنسا بإيطاليا

روما- (د ب أ):

قالت السلطات الإيطالية إن زلزالا بلغت قوته 5ر4 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة موجيلو الريفية الواقعة بالقرب من فلورنسا، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، دون أن يسفر عن وقوع أي اصابات.

وأفاد معهد البراكين بإيطاليا بأن الزلزال وقع في حوالي الساعة 0430 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش)، ومركزه بين بلدتي "سكاربيريا إي سان بييرو" و"بارفيرينو ديل موجيلو"، على عمق تسعة كيلومترات.

ومن ناحية أخرى، كتبت إدارة الحماية المدنية الإيطالية: "لم يتم الابلاغ عن تضرر أي شخص أو أي شيء".

وقد كانت هناك العشرات من الهزات الاقل قوة التي وقعت قبل وبعد الزلزال الذي بلغت قوته 5ر4 درجة. وقد سجل معهد البراكين65 منها بين الساعة 0838 مساء الأحد وحتى الساعة 0630 صباح اليوم الاثنين.

وقد تم تعليق معظم حركة السكك الحديدية التي تمر عبر فلورنسا، ومن بينها الخط فائق السرعة الذي يربط روما بميلانو، حيث تم تعليقه لعدة ساعات، بينما قام المهندسون بالبحث عن وجود أضرار محتملة.