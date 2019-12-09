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ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان في نيوزيلندا إلى 5 قتلى

10:39 ص الإثنين 09 ديسمبر 2019
ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان في نيوزيلندا إلى 5 قتلى

الشرطة النيوزيلندية

ولينجتون- (د ب ا):

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، تأكد مقتل خمسة أشخاص، عقب ثوران بركان في جزيرة وايت آيلاند في نيوزيلندا، وهى مقصد سياحي شهير.

وأصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا تحذيرًا وطنيًا بحدوث ثوران بركاني متوسط.

وقالت الوكالة "يحدث ثوران بركاني متوسط في وايت أيلاند وهو ما يمثل خطرا على المنطقة المجاورة للبركان مباشرة".

الشرطة النيوزيلندية نيوزيلندا جزيرة وايت آيلاند ضحايا ثوران بركان

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