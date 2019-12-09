واشنطن تؤكد زيارة وزير الخارجية الروسي لأراضيها الثلاثاء

واشنطن- (أ ف ب):

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو سوف يستقبل غدًا الثلاثاء في واشنطن نظيره الروسي سيرجي لافروف، في أول زيارة للأخير الى العاصمة الأمريكية منذ لقائه المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2017.

وقال بيان مقتضب للخارجية الأمريكية حول الزيارة إن بومبيو ولافروف سيجتمعان في مقر الوزارة في واشنطن لمناقشة "مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".

وكانت متحدثة باسم الخارجية الروسية قد أشارت الجمعة إلى أنه "يتم الإعداد" لعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو الثلاثاء.

ومن المرجح أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، خاصة وأن اجتماع واشنطن سيأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين في باريس حول النزاع في شرق أوكرانيا.

كما أن المسائل المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية هي أيضا ذات اهتمام مشترك بين واشنطن وموسكو.

والتقى بومبيو بلافروف في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

لكن لافروف لم يقم بزيارة رسمية للعاصمة الأمريكية منذ لقائه الشهير مع ترامب في البيت الابيض في مايو 2017، الذي خرجت بعده مزاعم بأن ترامب قد كشف معلومات سرية في الاجتماع.

وأظهرت صور الاجتماع لافروف وترامب والسفير الروسي لدى واشنطن حينذاك سيرغي كيسلياك الذي أطيح به لاحقا من منصبه وهم يتبادلون الضحكات.

وخلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من أجل قلب النتيجة لصالح ترامب، ولكن المدعي الخاص روبرت مولر لم يتوصل الى جمع أدلة كافية لإثبات أن حملة ترامب تآمرت مع الحكومة الروسية.