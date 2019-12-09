أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

تركيا تعلن ترحيل 11 فرنسيا بسبب صلاتهم بتنظيم داعش

10:25 ص الإثنين 09 ديسمبر 2019
تركيا تعلن ترحيل 11 فرنسيا بسبب صلاتهم بتنظيم داعش

تركيا

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، ترحيل 11 فرنسيا بسبب صلاتهم بتنظيم داعش.

وأكدت، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، أن عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب سوف تستمر.

ولم توضح الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الفرنسيين المرحلين.

وكانت الداخلية التركية أعلنت الأسبوع الماضي ترحيل 59 من "الإرهابيين الأجانب" إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الشهر الماضي أن لدى بلاده 1149 من عناصر داعش في سجونها.

تركيا تنظيم داعش ترحيل فرنسيين الإرهاب

الخبر التالى:

إيران غير راضية عن مستوى التزام أوروبا بالاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان