تركيا تعلن ترحيل 11 فرنسيا بسبب صلاتهم بتنظيم داعش

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، ترحيل 11 فرنسيا بسبب صلاتهم بتنظيم داعش.

وأكدت، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، أن عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب سوف تستمر.

ولم توضح الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الفرنسيين المرحلين.

وكانت الداخلية التركية أعلنت الأسبوع الماضي ترحيل 59 من "الإرهابيين الأجانب" إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الشهر الماضي أن لدى بلاده 1149 من عناصر داعش في سجونها.