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إيران تؤكد تطوير علاقاتها الاقتصادية مع سلطنة عمان

12:05 ص الإثنين 09 ديسمبر 2019
إيران تؤكد تطوير علاقاتها الاقتصادية مع سلطنة عمان

محمد جواد ظريف

طهران - (د ب ا):

أكد وزير الخارجية الإيرانى "محمد جواد ظريف" خلال اللقاء مع وزير التجارة والصناعة العماني "علي بن مسعود السنيدي"، على تنمية العلاقات الاقتصادية بين طهران ومسقط أكثر فأكثر.

جاء ذلك خلال اجتماع ظريف اليوم الأحد مع وزير التجارة والصناعة العمانى، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي العمانية – الإيرانية الذي يزور طهران لعقد الدورة الثامنة عشرة لاجتماع هذه اللجنة، بحسب القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية.

ودعا ظريف إلى ترسيخ المزيد من التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وسلطنة عمان.

من جانبه، أشار السنيدي إلى الانجازات المحققة عبر اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

كان السنيدي، التقى صباح اليوم بالنائب الأول للرئيس الإيراني "اسحاق جهانجيري"، كما القى كلمة خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بطهران.

تأتي زيارة السنيدي عقب زيارة قام بها وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي لإيران في الثاني من الشهر الجاري.

محمد جواد ظريف علي بن مسعود السنيدي طهران إيران

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