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السعودية تلغي شرط وجود مدخل منفصل للعزاب وآخر للعائلات بالمطاعم

11:00 م الأحد 08 ديسمبر 2019
السعودية تلغي شرط وجود مدخل منفصل للعزاب وآخر للعائلات بالمطاعم

وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، إلغاء اشتراط وجود مدخل منفصل للعزاب وآخر للعائلات في المطاعم، ضمن جملة اعتماداته لتحديثات اشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، والمطاعم والمطابخ وغيرها، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية السعودي المكلف الدكتور خالد الجمّاز، أن الهدف من التحديثات هو تحسين تجربة المستفيدين، ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية.

وشملت الاشتراطات الفنية على أنشطة المدارس الأهلية زيادة عدد طوابق المباني المستخدمة فيها إلى 3، بدلاً من طابقين في السابق، وتحديد متر مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بين المدارس.

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