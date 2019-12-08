بريطانيا في انتظار العاصفة "عطية"

القاهرة (مصراوي)

حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا من اقتراب أولى عواصف هذا الموسم، حيث يتوقع أن تبلغ سرعة الرياح 70 ميلاً في الساعة.

أطلق المكتب على العاصمة اسم "عطية"، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أوضح التحذير أن الأحوال الجوية لن تصبح مستقرة بدءاً من الساعة 3 مساء الأحد، إلى الساعة 9 صباح الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس مكتب الأرصاد الجوية توني واردل، قوله إن الطقس في بريطانيا يشهد فترة غير مستقرة مع هبوب رياح قوية للغاية.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تشهد بريطانيا حالة من الفوضى في حركة السفر سواء البري والجوي والبحري وكذلك السكك الحديدة، وكذلك انقطاعاً في التيار الكهربائي نظراً إلى سرعة الرياح. ولفتت إلى أن هناك توقعات ترجح تساقط ثلوج في شمال بريطانيا.

وأضافت أن حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، حيث يتوجه الناخبون البريطانيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المرتقبة.