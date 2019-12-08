الرئاسة اللبنانية تعلن تأجيل الاستشارات النيابية لمدة أسبوع

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاستشارات النيابية، التي كان من المقرر عقدها غدًا، تقرر تأجيلها لمدة أسبوع كامل، لمزيد من المشاورات، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، التقى عصر اليوم، في بيت الوسط، بالمهندس سمير الخطيب الذي قال على عزف عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال: "عندما جرى التداول باسمي لتسميتي رئيسًا مكلفًا، نزلت عند تمنيات العديد من الأصدقاء والقيادات السياسية. وهذه مناسبة لأتقدم فيها بالشكر إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري والقيادات التي أولتني ثقتها. وكان من الطبيعي أن أبادر في ضوء ذلك لإجراء سلسلة اتصالات مع الفعاليات السياسية المعنية، وقد أجريت هذه الإتصالات على مدى أسبوعين تعرضت خلالهما لحملة جائرة من بعض المغرضين".