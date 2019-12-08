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الجيش اليمني يستهدف تحركات لمليشيا الحوثي

09:46 م الأحد 08 ديسمبر 2019
الجيش اليمني يستهدف تحركات لمليشيا الحوثي

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):

استهدفت مدفعية الجيش اليمني، بمحور بيحان اليوم الأحد تحركات لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع (26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن مدفعية الجيش التابعة للواء 26 ميكا، تمكنت من استهداف عربة قتالية، كان يستقلها عناصر تابعة لمليشيات الحوثي، في منطقة أعشار بجبهة فضحة، وأسفر عن إصابة العربة بشكل مباشر وإحراقها ومصرع كل من كان على متنها.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني مليشيات الحوثي إيران

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