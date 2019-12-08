ترامب: جولياني سيقدم تقريرًا لوزارة العدل بشأن زيارته لأوكرانيا

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن محاميه الخاص رودي جولياني يعتزم إعداد تقرير لوزارة العدل الأمريكية والكونجرس بشأن مزاعم سوء السلوك التي يقول عمدة نيويورك السابق إنه اكتشفها خلال رحلة قام بها مؤخرا لأوكرانيا.

ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن ترامب قوله إن جولياني- وهو شخصية رئيسية في التحقيق الرامي إلى توضيح حقيقة ما إذا كان الرئيس قد مارس ضغطا على أوكرانيا لإجراء تحقيق ذي دوافع سياسية مع نائب الرئيس السابق جو بايدن- لم يقدم له معلومات بشأن النتائج التي توصل إليها.

وكان ترامب قد قال للصحفيين أمس السبت في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى ولاية فلوريدا في زيارة لجمع الأموال "سمعت أنه توصل إلى الكثير من النتائج.. سوف يكتب تقريرا، أعتقد لوزير العدل والكونجرس".

وأضاف "إنه يقول إن لديه الكثير من المعلومات الجيدة. لم أتحدث معه عن المعلومات حتى الآن".

ووصف النائب مات جايتز، وهو نائب جمهوري من أبرز داعمي الرئيس ترامب، اليوم الأحد زيارة جولياني لأوكرانيا بأنها "غريبة".