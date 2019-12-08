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السعودية وأمريكا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما

08:25 م الأحد 08 ديسمبر 2019
السعودية وأمريكا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما

وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير اليوم الأحد، مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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