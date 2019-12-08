الإمارات تدعو رعاياها في لندن بتوخي الحذر بعد تزايد عمليات الطعن

أبوظبي - (د ب ا):

دعت دولة الإمارات اليوم رعاياها المسافرين إلى لندن والمتواجدين فيها، إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم، حماية لهم من حوادث الإعتداء بالسلاح الأبيض.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات اليوم الأحد، "على مواطني الإمارات المسافرين والمتواجدين في لندن، أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم، وتجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة، في ظل ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض".

ونشرت سفارة الإمارات في لندن على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأكدت فيه الوزارة أنها "تتابع مجريات الأمور عبر سفارتها في المملكة المتحدة، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التي يتعرض لها المواطنون الخليجيون في بعض الأماكن العامة".

ونصحت الوزارة الإماراتيين المتواجدين في لندن بالتنسيق مع السفارة بشأن أي مخاوف أمنية.