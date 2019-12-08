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مرشح رئاسي جزائري: الانتخابات استحقاق مصيري لتكريس استقرار البلاد

06:37 م الأحد 08 ديسمبر 2019
مرشح رئاسي جزائري: الانتخابات استحقاق مصيري لتكريس استقرار البلاد

المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي

الجزائر - (أ ش أ):

أكد المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل تشكل استحقاقا مصيريا لتكريس استقرار الجزائر.

وقال ميهوبي - في تجمع انتخابي اليوم الأحد بولاية باتنة.. (شمال شرق) -" إنه يجب أن تخرج الجزائر منتصرة في هذه الانتخابات بشعبها وبشبابها وبنسائها، خاصة وأن المرأة تشكل قوة ضاربة في الانتخابات".

ودعا ميهوبي الشعب الجزائري للمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق المصيري واختيار المرشح السادس الذي هو "الجزائر"..ووعد حال فوزه بالانتخابات الرئاسية بأن يعيد الثقة لأبناء الوطن خاصة الشباب وحاملي المشروعات وأن يدفع عجلة التنمية بمختلف أنحاء الوطن.

يذكر أن الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسية تختتم منتصف ليل اليوم الأحد على أن يسود صمت انتخابي حتى يوم الاقتراع.

هذا المحتوى من

Asha
عز الدين ميهوبي الانتخابات الرئاسية الجزائرية
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