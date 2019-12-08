الخارجية تستضيف فريق الترويج الخاص بمشروع "النادي"

القاهرة - أ ش أ

يستضيف القطاع المالي والإداري بوزارة الخارجية برئاسة السفير يوسف مكاوي مساعد وزير الخارجية، فريق الترويج الخاص بمشروع النادي التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لعرض الخدمات التي يُقدمها المشروع والرد على استفسارات العاملين ذات الصلة.

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان اليوم الأحد- أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية تحت شعار "مصر تنطلق"، والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة، واستمرارا للتعاون البناء بين وزارتي الخارجية والشباب والرياضة في هذا الصدد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد دشنت مشروع "النادي" في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم على المستويين الرياضي والصحي، حيث تهدف سلسلة "النادي" لخدمة قطاع كبير من الأسر المصرية.