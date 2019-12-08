رفض تزويجها 11 مرة.. سعودية عمرها 37 سنة تُقاضي والدها

القاهرة-(مصراوي):

قاضت فتاة سعودية والدها أمام القضاء لرفضه 11 عريسا تقدموا لطلب يدها، معتبرة أن شكواها ليست عقوقا بوالدها، لأنه كان في كل مرة يجد سببا مختلفا لرفض تزويجها فتقدمت بالعمر دون أسرة.

وقالت في دعوى إثبات عضلها (ممانعة ولي أمرها تزويجها) إنها عانت من والدها الذي يرفض الخطاب بلا مبرر حتى بلغت من عمرها 37 سنة، وأضحت فرصتها في الزواج ضئيلة، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وعن أسباب رفض والدها أوضحت الفتاة السعودية، بحسب عكاظ، أن والدها "يبحث عن أي عيب أو عذر للرفض، إذ رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ريال فقط، وآخر لأنه يسكن في منطقة بعيدة، وثالثا لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريسا رابعا لأنه مطلق".

وأضافت الفتاة التي لم تُسمها الصحيفة: "أتمنى الزواج وأن أعيش حياتي لذلك قررت توكيل محامية لرفع قضية عضل (ممانعة تزويج) على أبي".

ووفق وزارة العدل السعودية، بلغ متوسط إجمالي قضايا العضل الواردة للمحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة 750 قضية في السنة الواحدة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بـ 29 بالمائة، والرياض 24 بالمائة، والمنطقة الشرقية 22 بالمائة، ثم الحدود الشمالية، الجوف، نجران، وأخيرا الباحة.

وأكدت "عكاظ" أن التوجيهات الحكومية المبلغة للمحاكم تقضي بسرعة البت على ألا تتجاوز جلستين إذا استوفت القضية شروطها.