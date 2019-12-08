لأسباب صحية.. السلطات العراقية تعفي قائد عمليات بغداد من منصبه

أعفت السلطات العراقية، الأحد، قائد عمليات بغداد اللواء الركن قيس المحمداوي، وعيّنت اللواء عبد الحسين التميمي خلفا له، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني قوله إنه "تم تكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد بدلا من الفريق الركن قيس المحمدواي بسبب وضعه الصحي".

كان المحمداوي تسلّم مهام قيادة عمليات بغداد بعد إعفاء الفريق الركن جليل الربيعي، من منصبه بعد أحداث العنف التي رافقت انطلاق التظاهرات في مطلع أكتوبر الماضي.

بالتوازي، أحالت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، قائد القوة الجوية وعددا من الضباط على التقاعد.

تأتي تلك الإعفاءات بعد يومين على هجوم دام شهدته العاصمة العراقية بغداد أودى بحياة العشرات، بعد أن هاجم مسلحون ملثمون المحتجين، مطلقين الرصاص الحي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون مساء الجمعة في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط بغداد بالرصاص الحي، إلى 25 قتيلاً و150 جريحاً..

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات حاشدة، انطلقت بادئ ذي بدء للمطالبة بمحاربة الفساد والمحاصصة والبطالة، لتتحول لاحقًا إلى التنديد بالطبقة السياسية الحاكمة ومطالبة برحيلها.

وأوقعت الاحتجاجات منذ انطلاقها 440 قتيلًا، معظمهم من المتظاهرين، ونحو 20 ألف جريح ، وفقاً لأحدث الإحصاءات الطبية والشُرطية بالعراق.