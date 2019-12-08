القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 2000 متظاهر

القاهرة- (مصراوي):

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، الأحد، أن هيئات التحقيق المكلفة بالنظر في قضايا التظاهرات أطلقت سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين حتى اليوم.

وذكر أن 181 موقوفًا ما زالوا يخضعون للتحقيق عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون العراقي.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات حاشدة، انطلقت بادئ ذي بدء للمطالبة بمحاربة الفساد والمحاصصة والبطالة، لتتحول لاحقًا إلى التنديد بالطبقة السياسية الحاكمة ومطالبة برحيلها.

كما شهدت عدة مناطق عراقية، لا سيما العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، اشتباكات دامية كان آخرها مساء الجمعة، حيث هاجم مسلحون مجهولون المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط بغداد بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع 25 قتيلاً و150 جريحاً.

وأوقعت الاحتجاجات منذ انطلاقها 440 قتيلًا، معظمهم من المتظاهرين، ونحو 20 ألف جريح ، وفقاً لأحدث الإحصاءات الطبية والشُرطية بالعراق.