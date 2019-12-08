الشرطة الألمانية: شابان يهاجمان فتاة عراقية وينزعان الحجاب عنها

زبنيتس (ألمانيا) - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية في شرق البلاد اليوم الأحد تلقي شكوى جنائية ضد شابين يشتبه أنهما هاجما فتاة عراقية، 11 عاما، ونزع الحجاب عن رأسها.

وأوضحت الشرطة بمدينة دريسدن، عاصمة ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا، اليوم الأحد أن الشابين فعل ذلك أول أمس الجمعة، وأن أحدهما /17 عاما/ جذبها من شعرها وأسقطها على الأرض.

وأضافت الشرطة أنه يشتبه أن الشاب الثاني، 16 عاما، ركلها بعد ذلك مرتين، بينما قامت رفيقته بسد فمها.

وتابعت الشرطة أن الشابين قالا للفتاة أثناء الاعتداء عليها: "ماذا تريدون منا؟ عودوا إلى وطنكم!"

ويخضع الشابان للتحقيق بتهمة إلحاق إصابة جسدية خطيرة استنادا إلى الدعوى الجنائية التي قدمتها الفتاة.