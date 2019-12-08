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وزير الدفاع الأمريكي يرفض وصف هجوم القاعدة البحرية بـ"الإرهاب"

02:16 ص الأحد 08 ديسمبر 2019
وزير الدفاع الأمريكي يرفض وصف هجوم القاعدة البحرية بـ"الإرهاب"

مارك اسبر

القاهرة - (مصراوي)

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أمس السبت؛ إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم الذي وقع أول أمس في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا والمتهم فيه سعودي بقتل ثلاثة أشخاص بأنه "إرهاب" .

وأضاف اسبر أمام منتدى ريجان للدفاع الوطني في ولاية كاليفورنيا "لا.. لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب". وتابع أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.

وقالت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت إن المشتبه به نشر على ما يبدو انتقادا لحروب الولايات المتحدة ونقل اقتباسا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من تنفيذه الهجوم.

مارك اسبر هجوم القاعدة البحرية فلوريدا
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