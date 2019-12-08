قبل يومين من زيارة "بوتن" لباريس.. صحيفة فرنسية: روسيا تجسست على انتخابات فرنسا

القاهرة - مصراوي:

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، السبت، أن قراصنة مرتبطين بالاستخبارات العسكرية الروسية ضالعون في قرصنة رسائل إلكترونية لفريق حملة إيمانويل ماكرون خلال انتخابات 2017 في فرنسا؛ بحسب ما نشره موقع سكاي نيوز.

وكتبت الصحيفة الفرنسية أن وحدتين متخصصتين مرتبطتين بالاستخبارات الروسية "استهدفتا على التوالي حسابات بريد إلكتروني لرئيس الجمهورية المقبل".

واستندت في ذلك إلى ما قام به باحثان متخصصان في غوغل إضافة إلى تحقيق أجرته شركة "فاير آي" المتخصصة في ملاحقة قراصنة المعلوماتية، وخصوصا داخل الدولة الروسية.

ويأتي كشف هذه المعلومات قبل يومين من زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن لباريس في إطار قمة بشأن النزاع الأوكراني.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة أولى من القراصنة قامت في مارس 2017 بإرسال رسائل إلكترونية بهدف تفخيخ أهداف تمهيدا لكشف هويات مستخدمين وكلمات سر.

وبعد شهر من ذلك، تولت مجموعة أخرى المهمة نفسها بالأسلوب عينه.