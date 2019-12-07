ترامب يختار أورناتو نائبًا جديدًا لكبير موظفي البيت الأبيض
11:17 م السبت 07 ديسمبر 2019
واشنطن - (د ب أ)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن النائب المساعد لمدير جهاز الخدمة السرية، أنتوني أورناتو، سيصبح نائبًا جديدًا لكبير موظفي البيت الأبيض لشؤون العمليات.
وأضاف ترامب في تغريدة نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء: "لقد عملت مع توني لمدة ثلاثة أعوام، وسوف يقوم بعمل رائع".
وتابع: "شكرًا لدان وولش لخدمته العظيمة والتهانيّ لتوني".
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