الجيش الليبي: إرهابيون ألقوا القبض على طيار سقطت طائرته في مدينة الزاوية

أعلنت القيادة العامة بالجيش الليبي، عن فقد الاتصال بإحدى الطائرات المقاتلة من طراز "ميج 23" مساء السبت، بعد تنفيذها مهام قتالية، لافتة إلى أن إرهابيين ألقوا القبض على الطيار وهو اللواء عامر الجقم العرفي.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بأن سبب سقوط الطائرة عطل فني مما أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظله في أرض العدو مما أدى إلى أسر الطيار ومعاملته معامله سيئه وهذا يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب.

وحمل الجيش الليبي، المجتمع الدولي مسؤولية التصرفات المشينة لحكومة ما يسمى بالوفاق الوطني، كما حملت عقلاء ومشايخ مدينة الزاوية التي سقطت بها الطائرة، أي أذى يتعرض له الطيار.

وأكد بيان الجيش الليبي، أن سقوط الطائرة حادث عرض يتعرض له سلاح الجو في مختلف دول العالم، ولن يكون عائق في استمرار استهداف الميليشيات وفرض السيادة الجوية على سماء ليبيا.

وتوعد الجيش بالرد القاسي على الميليشيات في ليبيا.