حقوقي: اختطاف 11 متظاهر خلال عودتهم من ساحة التحرير ببغداد إلى كربلاء

بغداد - (د ب أ)

قال ناشط حقوقي عراقي، مساء اليوم السبت، إن 11ناشطا تم اختطافهم وهم في طريق عودتهم من ساحة التحرير في بغداد إلى مدينة كربلاء وتم اقتيادهم الى جهة مجهولة في محافظة كربلاء 118كم جنوبي بغداد.

وذكر الناشط المدني منتظر علي، في تصربح صحفي لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن "جماعة مجهولة يستقلون سيارات رباعية الدفع أوقفوا سيارة تقل ناشطين في طريق عودتهم من ساحة التحرير ببغداد إلى مدينة كربلاء، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة".

ويشهد العراق مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف، بحسب المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.