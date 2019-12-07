زعيم المعارضة البريطاني ينفي مزاعم تلقيه مساعدات روسية على نشر وثائق سرية

لندن - (أ ش أ):

نفى زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، مزاعم ضلوع روسيا لمساعدته على نشر وثائق سرية استخدمها حزبه في حملته الانتخابية، واصفا تلك المزاعم بأنها مؤامرة ضده.

وقال كوربين -في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم السبت- "إن هذه الوثائق على وجه الخصوص، تحتوي على تفاصيل المفاوضات التجارية بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تشير إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم "بيع" نظام الرعاية الصحية الوطني البريطاني لشركات أمريكية".