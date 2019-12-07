سعيد بوتفليقة يرفض الرد على أسئلة محاكمة شقيقه رئيس الجزائر السابق

الجزائر - (د ب أ)

رفض سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت الرد على أسئلة قاضي محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، حول قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لشقيقه.

ومثل سعيد بوتفليقة أمام القضاء بعدما طلب قاضي الجلسة بإحضاره من السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، حيث يقضي عقوبة السجن 15 عاما بتهمة المساس بـ"أمن الدولة وسلطة الجيش"، للسماع لأقواله كشاهد في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه.

وقد سأل القاضي سعيد بوتفليقة بعدما تحقق من هويته، قائلا إن النيابة طلبت سماعه كشاهد بشأن أقوال المتهم علي حداد الذي كشف أنه هو (سعيد بوتفليقة)، هو من أمره بجمع الأموال من رجال الاعمال تحسبا للحملة الانتخابية، وهو أيضا من أمره بنقل مبلغ من الأموال من مقر الحملة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة الجزائرية إلى مقر شركته الخاصة.

وقد رفض سعيد بوتفليقة الرد على سؤوالي القاضي، الذي أمر بعد ذلك بإخراج بوتفليقة من قاعة المحكمة.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها سعيد بوتفليقة، منذ إحالته إلى القضاء العسكري في الرابع من مايو 2019.