عاطل منذ 8 سنوات.. فلسطيني يضرم النار في جسده وسط تظاهرات لبنان

القاهرة – مصراوي:

انتشرت مقاطع فيديو على موقع "تويتر"، لرجل يضرم النار في نفسه، وسط ساحة رياض الصلح، خلال تجمع كبير للمعتصمين.

كشفت فضائية "العربية"، أن الرجل الذي أضرم النار في نفسه يدعى أحمد سليمان عربيد، وهو لاجئ فلسطيني من مخيم شتيلا، ولكنه ولد في لبنان، وعاش حياته هناك.

وقال عربيد، إنه ظل 8 سنوات عاطل عن العمل ولم يجد وظيفة، ما جعله لا يقوى على إطعام أولاده أو تأمين مستقبلهم.

وأضاف في حديثه لـ"العربية"، أن زوجته سافرت لتعيش مع أهلها في منطقة لا يعرفها، ولا يعلم شيء عن أبنائه.

وأوضح عربيد أنه أقدم على إضرام النيران في جسده، بعدما شعر أن أولاده يشعرون بأنه مصدر عار، "نجلي 18 سنة، قال لي: أخجل أنك أبي".

وأضاف أنه لم يتناول الطعام منذ أربعة أيام، ويسعى حاليًا خلف أي فرصة عمل تؤمن له حياة كريمة، وتأويه بدلًا من النوم في الشوارع.

وقال: "أنا مريض أعصاب واحتاج إلى علاج دوري، وبرغم تواصلي مع العديد من المنظمات الأممية إلا أنهم لم يوفروا لي أي نوع من المساعدة".

وكشف عن اهتمامه الكبير بالتظاهرات في لبنان، مؤكدًا أنه متحمس لأن يكون وسط المعتصمين.