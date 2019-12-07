ترامب يشكر إيران بعد إفراجها عن مسجون أمريكي لديها

شكر الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران على "التفاوض الجيد" الذي أدى للإفراج عن محتجز أمريكي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، "نشكر إيران على التفاوض الجيد للغاية الذي أدى للإفراج عن محتجز أمريكي" حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى ذلك يظهر إمكانية التوصل لاتفاق مشترك في المستقبل.

وأعلنت إيران، اليوم السبت، إفراجها عن العالم الأمريكي، سي وانغ، وإخلاء الولايات المتحدة سبيل العالم الإيراني، الذي اعتقلته سابقا، مسعود سليماني.