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تدمير 4 أنفاق والعثور على 45 عبوة ناسفة بكركوك شمالي العراق

07:28 م السبت 07 ديسمبر 2019
تدمير 4 أنفاق والعثور على 45 عبوة ناسفة بكركوك شمالي العراق

قوات العراق

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت، تدمير أربعة أنفاق وثلاثة كهوف في محافظة كركوك شمالي العراق.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "خلال المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر والتي انطلقت اليوم فتشت وحدات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك 45 قرية، وعثرت فيها على أربعة أنفاق وثلاثة كهوف"، مشيرة إلى أنه تم تفجيرها.

وأضافت أنه تم العثور على 45 عبوة ناسفة، جرى تفجيرها، فضلا عن ضبط دراجة نارية، لافتة إلى أن القوة ألقت القبض على اثنين من المطلوبين.

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