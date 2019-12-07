الجيش الليبي: فقدنا الاتصال بطائرة حربية فوق طرابلس

القاهرة - (مصراوي)

أعلن الجيش الليبي، فقدان الاتصال بطائرة حربية فوق طرابلس، اليوم السبت، حسبما ذكرت "العربية".

وتشهد طرابلس معارك بين قوات الجيش الليبي، وما يسمى بحكومة الوفاق الوطني منذ عدة أشهر.

ونقل موقع "أخبار ليبيا 24"، عن مصدر عسكري ليبي لم يسمه، أن طائرة تابعة للجيش الليبي، سقطت في محيط محور اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس بعد تنفيذها عدة غارات على قوات الوفاق المتمركزة في المحور.