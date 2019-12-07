شاب لبناني يضرم النار في جسده وسط حشد من المعتصمين (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

أفادت "وكالة الوطنية للإعلام"، بإضرام متظاهر لبناني النار في جسده، داخل ساحة رياض الصلح، وسط حشود من المعتصمين داخل الميدان.

وأوضحت الوكالة أن الرجل العشريني سكب مادة البنزين على جسمه، ليشعل النار به.

ونشر مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو للشاب العشريني يضرم النار في نفسه خلال الاعتصام بساحة رياض الصلح.

فيما سارع المعتصمون في الساحة إلى رمي بطانيات عليه لاطفاء النار، ثم حضرت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني ونقلته إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح باحراق نفسه، إلى أن نفذ تهديده هذا المساء.