المرصد: مقتل 10 مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب

دمشق - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة قتلى الغارات التي شنتها طائرات حربية سورية وروسية، على مناطق في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سورية إلى 10 مدنيين، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرًا له في بيان صحفي اليوم، أن من بين القتلى خمسة أطفال، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود العديد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وكان المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية صباح اليوم على مناطق في بلدة البارة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وفي 30 أبريل من هذا العام، بدأت القوات الحكومية السورية بدعم من القوة الجوية الروسية هجوما عسكريا كبيرا ضد فصائل المعارضة في محافظات حماة وإدلب، مما دفع الآلآف من المدنيين إلى الفرار.

وقد تمكنت القوات الحكومية السورية منذ ذلك الحين من استعادة السيطرة على أراضي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة في تلك المحافظتين.

ووفقًا للمرصد السوري، فقد لقي نحو 4873 شخصًا حتفهم، من بينهم 1251 مدنيًا، منذ بدء الهجوم.

وقد ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم أن 25 ألف سوري فروا من الهجمات السورية والروسية على إدلب خلال الأسبوع الماضي، متجهين إلى مناطق بالقرب من الحدود مع تركيا.

ونقلت الوكالة التركية الرسمية عن فريق "منسقو استجابة سورية" قوله إن القوات الحكومية الروسية والسورية قد استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين في إدلب، بما في ذلك مستشفيات ومدارس.

وتسيطر هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة على محافظة إدلب.