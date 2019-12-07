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مسؤول أمريكي: ترامب ملزم بإجراء مباحثات مع إيران دون شروط

06:02 م السبت 07 ديسمبر 2019
مسؤول أمريكي: ترامب ملزم بإجراء مباحثات مع إيران دون شروط

ترامب وروحاني

القاهرة - (مصراوي)

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع، تأكيده أن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، ما زال ملتزمًا بإجراء محادثات مع إيران دون شروط.

وأكد المسؤول، أن حملة الضغوط القصوى التي تنفذها واشنطن على طهران ناجحة وفعالة للغاية.
وكانت إيران قد أعلنت عدم إلتزامها بالاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وفرضت واشنطن عقوبات مالية واقتصادية على طهران، في حين اتخذت إيران 4 خطوات لتطوير برنامجها النووي، في تحدي واضح للاتفاق الموقع قبل 4 سنوات

دونالد ترامب حسن روحاني إيران عقوبات طهران

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