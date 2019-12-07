استدعاء شقيق بوتفليقة لاستجوابه في قضية انتخابات الرئاسة الملغاة

الجزائر - (د ب أ):

أمر اليوم السّبت وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، باستدعاء شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، سعيد بوتفليقة، للمثول كشاهد في قضية التمويل "الخفي غير معروف المصدر للحملة الانتخابية والأحزاب السياسية الداعمة للمخلوع"، في الانتخابات الرئاسية الملغاة في أبريل، حيث أوقفت الجلسة انتظارا لمثوله المرتقب اليوم.

وجاء استدعاء وكيل الجمهورية خلال جلسة محاكمة رئيسي الحكومة السابقين، أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء ورجال الأعمال المتّهمين بقضايا فساد وإهدار المال العام، في ملف تركيب السّيارات.

وكانت قد بدأت المحاكمات التي وصفها وزير العدل بالبلاد بـ"التاريخية"، منذ الأربعاء الماضي، حيث أثارت التّهم التي واجه بها القاضي المتّهمين الذين يعتبرون شخصيات ثقيلة ووازنة في عهد بوتفليقة، الجدل في الجزائر، بعدما تمت مساءلتهم بإهدار "المال العام واختلاس أرقام وصفها الشارع الجزائري بالمهولة من الخزينة العمومية".