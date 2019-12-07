مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء انفجار في مبنى سكني في سلوفاكيا

انفجار في مبنى سكني في سلوفاكيا

براتيسلافا - (د ب أ):

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين في انفجار غازى واندلاع حريق في مبنى سكني في شرقي سلوفاكيا حسبما قالت أجهزة الإطفاء اليوم السبت.

ولايزال شخص مفقودا بعد الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في بريسوف ثالث أكبر مدينة في سلوفاكيا.

وقع الانفجار بعيد منتصف الليل (1100 بتوقيت جرينتش) في طابق علوي بالمبنى وانتشرت النار سريعا. و استغرق الأمر حتى صباح اليوم السبت ليخمد رجال الإطفاء الحريق.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لايزال خطرا على فرق الإنقاذ دخول الطوابق العليا من المبنى جراء الضرر الهائل.

وشارك جنود الجيش ومروحيات في جهود الإنقاذ. وجرى إنقاذ العديد من الأشخاص الذين فروا إلى الشرفات وسطح المبنى.

وقال أحد كبار مسؤولى الإطفاء الإقليميين للصحفيين إن الانفجار قد يكون نتج عن شبكة غاز جديدة جرى تركيبها بشكل غير صحيح قبل عامين.