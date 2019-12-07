العراق.. تدمير 11 وكرًا ضمن عملية "إرادة النصر" في صلاح الدين

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، تدمير 11 وكرا ضمن عملية (إرادة النصر) في محافظة صلاح الدين بوسط البلاد.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - "إن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة بها في عملية إرادة النصر تمكنت بمرحلتها السابعة وخلال تطهير وتفتيش المناطق الواقعة غربي حقول "علاس" وعلى السفح الغربي لجبال حمرين، من تدمير 11 وكرا و3 أنفاق".

وأضافت الخلية "أنه تم العثور على 4 أكياس تحوي 50 كيلوجراما من مادة اليوريا، كما أسفرت هذه العملية عن تفجير 23 عبوة ناسفة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت - في وقت سابق اليوم - انطلاق المرحلة السابعة من عملية (إرادة النصر)، التي تتضمن أربعة محاور في محافظات كركوك وديالي وصلاح الدين.