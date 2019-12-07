أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس تامر حسني عزل ترامب

العراق.. تدمير 11 وكرًا ضمن عملية "إرادة النصر" في صلاح الدين

04:15 م السبت 07 ديسمبر 2019
العراق.. تدمير 11 وكرًا ضمن عملية "إرادة النصر" في صلاح الدين

القوات العراقية

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، تدمير 11 وكرا ضمن عملية (إرادة النصر) في محافظة صلاح الدين بوسط البلاد.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - "إن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة بها في عملية إرادة النصر تمكنت بمرحلتها السابعة وخلال تطهير وتفتيش المناطق الواقعة غربي حقول "علاس" وعلى السفح الغربي لجبال حمرين، من تدمير 11 وكرا و3 أنفاق".

وأضافت الخلية "أنه تم العثور على 4 أكياس تحوي 50 كيلوجراما من مادة اليوريا، كما أسفرت هذه العملية عن تفجير 23 عبوة ناسفة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت - في وقت سابق اليوم - انطلاق المرحلة السابعة من عملية (إرادة النصر)، التي تتضمن أربعة محاور في محافظات كركوك وديالي وصلاح الدين.

هذا المحتوى من

القوات العراقية عملية إرادة النصر محافظة صلاح الدين

الخبر التالى:

الرئيس العراقي يدعو الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجموعة الأهلي.. بلاتينيوم 0 - 3 النجم الساحلي