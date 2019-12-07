قبل استئناف الرحلات.. وفد بريطاني يشيد بإجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

أعلن مصدر بالطيران المدنى المصري قيام وفد بريطاني تابع لسلطة الطيران البريطانية بتفقد مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية خلال الشهر الجارى، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن المدينة.

وقال المصدر في تصريح للصحفيين اليوم، إن الوفد البريطانى تابع كافة الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ استعدادا لاستئناف الرحلات.

وقد أشاد الوفد بالإجراءات الأمنية المتبعة فى المطار، وبعمليات التحديث التى تجرى به، وأعرب عن سعادته بفاعلية النظام والتطور فى الأداء داخل المطار، ولم يبد أى ملاحظات عقب انتهاء الجولة التفقدية بالمطار، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن أول رحلة بريطانية ستصل من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة شرم الشيخ، وعلى متنها 168 راكبًا خلال الشهر الحالي، ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس المقبل.

وتم تعليق الرحلات المباشرة بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ في أعقاب تحطم طائرة كانت متوجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج في روسيا في أكتوبر من عام 2015.​