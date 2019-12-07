الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يمنح إثيوبيا 90 مليون دولار

أديس أبابا - أ ش أ

وقعت إثيوبيا، اليوم السبت، اتفاقا مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يقضي بمنحها 90 مليون دولار أمريكي؛ لتمويل مشروع تعزيز سبل التكيف علي سبل العيش فى الأراضي المنخفضة.

ويهدف هذا الاتفاق إلى زيادة فرص التكيف مع التغيرات المناخية القاسية في المناطق الأكثر فقرا التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة والرعي من أجل الحياة ، ومن المنتظر أن يشمل عددا من المناطق منها أفار وبنيشانجول-جوموز وأوروميا وجامبيلا وصومالي بالإضافة إلى عدد من مدن الجنوب.

وقال أولاك ديميرج مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدى إثيوبيا : "إن هذا المشروع الجديد من شأنه أن يسهم في اعتماد نهج مبتكر لتحفيز الاستثمار الخاص وعجلة الإنتاج والعلاقات التجارية بين شركات القطاع العام".