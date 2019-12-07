رئيس الوزراء الباكستاني يحضر قمة كوالالمبور الشهر الجاري

إسلام آباد - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيحضر قمة كوالالمبور المقررة خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وقال فيصل وفقا لما أوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) : إنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء عمران خان القمة، التي تجمع 5 دول إسلامية، تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره الماليزي مهاتير محمد..موضحًا أن القمة ستناقش التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي بما فيها الحكم والتنمية والإرهاب والإسلاموفوبيا.

وأضاف المتحدث : أن خان سيقوم بزيارة لجنيف يومي 17 و18 ديسمبر لحضور المنتدى الدولي للاجئين الذي ستقوم بتنظيمه الوكالة الأممية للاجئين والحكومة السويسرية والذي من المتوقع أن يحضره عدة رؤساء دول.