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انطلاق تصويت الجزائريين في الخارج لاختيار رئيس جديد للبلاد

01:31 م السبت 07 ديسمبر 2019
انطلاق تصويت الجزائريين في الخارج لاختيار رئيس جديد للبلاد

تصويت الجزائريين

الجزائر- (د ب أ):

شرع الجزائريون المقيمون في الخارج اليوم السبت في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويستمر التصويت بالخارج حتى يوم الخميس المقبل، موعد انطلاق التصويت بالداخل.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على هذا الاستحقاق من بدايته إلى نهايته، أنه جرى اتخاذ جميع التدابير لضمان إجراء الانتخابات "بكل نزاهة وفي أحسن الظروف".

ولا تستبعد أوساط متتبعة للشأن السياسي الجزائري، تسجيل مقاطعة " كبيرة" لهذه الانتخابات من قبل الجالية الجزائرية في الخارج، خاصة في فرنسا وكندا.

ويخوض السباق الرئاسي في الجزائر كل من عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعزي الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

انتخابات الجزائر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد العزيز بلعيد حزب جبهة المستقبل علي بن فليس التجمع الوطني الديمقراطي

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