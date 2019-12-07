تركيا: اتفاقنا مع ليبيا دخل حيز التنفيذ

القاهرة- (مصراوي):

قالت الجريدة الرسمية التركية إن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة برلمان البلاد عليها، رغم معارضة وانتقادات شديدة اللهجة إليه من قبل دول عدة خاصة اليونان وقبرص ومصر.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وأثار الاتفاق البحري بين الطرفين ردود أفعال عنيفة من قبل اليونان وقبرص ومصر، التي أصدرت في حينه بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرة التفاهم هذه إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني".

وعلى الرغم من أن أنقرة وطرابلس لم تكشفا رسميا عن فحوى المذكرة، إلا أن اليونان تخشى من تداعيات محتملة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا، معتبرة أن السلطات التركية تسعى إلى العبث بحقوق اليونان في مناطق البحر الأبيض المتوسط المحاذية لشواطئ كريت ورودوس وجزر يونانية أخرى من خلال الاتفاق.

أعلنت يونان، أمس الجمعة، عن طرد سفير حكومة الوفاق الليبية بعد عدم تقديمه توضيحات حول المذكرة.