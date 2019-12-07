صحيفة سعودية: المملكة ستُصدر 300 أمر تجنيس سنويًا لذوي الكفاءات

كتبت- رنا أسامة:

أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن المملكة ستُصدر 300 أمر تجنيس سنويًا تنفيذًا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بمنح الجنسية السعودية لذوي الكفاءات من المتميزين والمبدعين من كافة أنحاء العالم في مجالات عدة، أبرزها الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية.

وذكرت الصحيفة المُقربة من الديوان الملكي، أن أوامر التجنيس التي ستصدر في ضوء الأسماء المُرشّحة تضمن حدًا أعلى سنويًا لن يتجاوز 300 أمر تجنيس سنويًّا.

ويقضي الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين الممثلين في: "العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية، والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات، والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران".

كما يشمل الأمر الملكي، بحسب سبق، "الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية؛ نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام".

ووفق الأمر الملكي الصادر منذ قرابة الشهرين، سيتم الرفع بأسماء أصحاب الكفاءات المُرشحين لمنحهم الجنسية السعودية من كافة أنحاء العالم، ممن تتوافر فيهم المعايير والشروط المُشار إليها سلفًا، من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة.​