"تبرأت منه".. أول تعليق من عائلة السعودي مُطلق النار بالقاعدة الأمريكية

كتبت- رنا أسامة:

استنكر عم الطالب السعودي محمد سعيد الشمراني، مُطلق النارداخل قاعدة "بنساكولا" الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا، الهجوم الذي أوقع 4 قتلى بينهم المُهاجم نفسه وجرح 4 آخرين.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن سعد بن حنتم الشمراني قوله إن "(ابن شقيقه) بفعلته لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية لمملكة العدل والسلام".

وأكد عم منفذ الهجوم، وفق عكاظ، أن "قبيلته ومنذ عهد المؤسس عرفت بمواقفها المشرفة تجاه القيادة والوطن والمواطن، ولا يمكن لها إلا أن تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية، التي لا يقرها المجتمع السعودي".

وقال إن "الخبر وقع عليهم كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة ممن خدموا الدولة وما زالوا بكل وفاء وإخلاص يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف".

وكشف أن والد الطالب السعودي محمد الشمراني متقاعد من السلك العسكري، بعد أن أفنى سنوات من عمره "خدمة لدينه ووطنه وقيادته"، لافتا إلى أن ابنه ابتعث إلى الولايات المتحدة متخصصا في تطوير أجهزة المطارات.

كان الطالب السعودي فتح النار داخل فصل دراسي داخل قاعدة "بنساكولا" الجوية، صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص إضافة إلى الشمراني نفسه، فضلا عن إصابة 8 آخرين بجروح.

ووفق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، كان الشمراني ملتحقًا ببرنامج تدريب الطيران بالقاعدة الجوية منذ أغسطس عام 2017، في حين قال مسؤول بالولاية إنه كان يخدم بسلاح الجو السعودي.

وأعلن مفوّض شرطة مقاطعة اسكامبيا، ديفيد مورجان، أن السلاح الذي كان بحوزة الشمراني عبارة عن "مسدس"، في حين لا يزال من غير الواضح كيف تمكن من إدخاله إلى القاعدة وفقا للسلطات باعتبار أن الأسلحة غير مسموح بها داخل القاعدة، بحسب السي إن إن.

وقبل تنفيذه الهجوم، نشر الشمراني بيانًا قصيرًا عبر تويتر، قال فيه : "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر"، حسبما ذكر موقع "سايت" الأمريكي المعني بمتابعة ورصد أنشطة الحركات المتطرفة عبر الإنترنت.

وأدانت السعودية بشدة الهجوم الذي وصفته بالهمجمي واعتبرته "جريمة بشعة"، مؤكدة أن مُطلِق النار لا يُمثل بأي حال مشاعر الشعب السعودي الذي يُكِنّ الحب والتقدير والاحترام لنظيره الأمريكي.

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