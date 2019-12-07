العراق: أنباء عن قصف منطقة تضم منزل الزعيم الشيعي مُتقدى الصدر

النجف- (د ب أ ):

صرح مصدر مُقرب من الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصد، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة قصفت منطقة الحنانة التي تضم منزل الصدر في مدينة النجف، 180كم جنوبي بغداد.

وقال صالح محمد العراقي، في بيان صحفي :"تعرضت الحنانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة، وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من مقتدى الصدر للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".

وأضاف :"هنا يقول قائدي مقتدى الصدر إن المهم هو حماية المتظاهرين وأمنهم ، وكما قال الوالد لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني انما المهم سلامة الوطن".

وأضاف أن "التحقيقات جارية".